Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya yanlısı ayrılıkçıların dün 5 kez ateşkes ihlalinde bulunduğunu açıkladı.

Ayrılıkçıların Donbas'ın Zolotoye 4, Vodiyane, Şirokino, Novomihaylovka ve Prisepilovka bölgelerinde açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin öldüğü belirtilen açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.