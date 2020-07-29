ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, COVID-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri anlattı ve gaztecilerin sorularını yanıtladı.

ABD hükümetinin birlikte çalıştığı Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Anthony Fauci'nin pandemi konusunda kamuoyunda yüksek bir onay derecesine sahip olduğunu ancak kendisinin onaylanmadığını söyleyen Trump, "Hatırlayın, Dr. Fauci bu yönetim için çalışıyor. Bizimle çalışıyor. Başka birini alabilirdik. Dr. Fauci olmak zorunda değildi. Bizim yönetimimizle çalışıyor. Kendisinin ve başkalarının önerdiklerini hemen hemen yaptık. Neden virüs konusunda yüksek onay derecesine sahip değilim? Kimse beni sevmiyor. Bu sadece benim kişiliğimle ilgili olabilir" dedi.

Quinnipiac Üniversitesi tarafından yayımlanan bir ankete göre koronavirüs konusunda halkın yüzde 67'si Trump'ın yaptığı açıklamalara güvenmiyor. Aynı ankete göre Fauci'nin sunduğu bilgilere güvendiklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 65.

.