Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) Sözcüsü Mediha Raza, iklim değişikliğine bağlı kuraklığın birçok ülkede gıda sorununu körüklediğini açıkladı.

Raza, "Etiyopya, Somali ve Kenya'da 25 milyon kişi, kuraklığa bağlı şiddetli açlıkla karşı karşıya kalabilir." ifadesini kullandı.

"İnsanlar temiz su bulamadığı için evlerini terk etti"

Bölgenin 5 sezondur yağmur almadığına dikkati çeken Raza, insanların temiz su bulamamaları nedeniyle evlerini terk ettiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, kuraklıktan mayıs ayında 6,1 milyon insan etkilendi, 771 bin 400 kişi evini terk etti.