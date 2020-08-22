Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğalgaz keşfinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Abbas, Türkiye’nin başarısının Filistin’in başarısı olduğunu” söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da,, Türkiye’nin Filistin’in haklı davasına olan desteğini yineledi.

Ukrayna

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesinde, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar ele alınarak, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Zelenskiy görüşmede, Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, bu gelişmenin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Azerbaycan

Azerbaycan da Türkiye'nin sevincini paylaşan ülkelerden. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'a gönderdiği mektupta Türkiye'nin enerji güvenliği alanında önemli adım attığını belirtti.

Doğal gaz yatağının işletilmesinin kardeş Türk halkına fayda getireceğini ifade eden Aliyev, bu yatağın keşfinin Türkiye'nin endüstriyel potansiyelinin ve artan gücünün bir tezahürü olduğunu kaydetti. Azerbaycan ve Türkiye'nin uzun yıllardır büyük enerji ve ulaştırma projelerini başarıyla hayata geçirdiğini hatırlatan Aliyev, Bakü-Tiflis Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, TANAP, Bakü-Tiflis-Kars gibi projelerin iki ülke ortaklığını daha da pekiştirdiğini ifade etti.

Aliyev, mesajında "Umarım Türkiye'nin halen yürütmekte olduğu diğer keşif projeleri de başarılı olur. Kardeş Türkiye'nin başarılarına kendi başarılarımız kadar seviniyoruz. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin ve dostluğunun gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a mesaj göndererek, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak doğal gaz keşfi nedeniyle kutladı.

KKTC

Haber, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de sevinçle karşılandı. Başbakan Ersin Tatar, kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, keşfi büyük bir memnuniyetle öğrendiklerini söyledi. Tatar, “İnşallah bu keşifler devam edecek, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de hedeflere ulaşılacaktır” ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Türkiye’nin sevincini paylaştıklarını vurguladı. Kişisel sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan bir başka isim de Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy oldu. Taçoy, “Anavatanımızın Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi inşallah bir müjdeli haber de Doğu Akdeniz’den bekliyoruz. Yolun açık olsun Türkiyemiz” dedi.

Pakistan

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Dostumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkını en büyük doğalgaz keşfinden dolayı kutluyorum" ifadesini kullandı.

Bosna-Hersek

Bosna-Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdiç de Türkiye'nin Bosna-Hersek'in büyük dostu ve ekonomik partneri olduğuna işaret etti. "Türkiye Cumhuriyeti'nin dost halkına içten tebriklerimi sunarım." dedi.