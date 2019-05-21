Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala’da "Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICA) Dışişleri Bakanları 3. Siyasi Forumu"na katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye ve SICA'daki ortaklarımız aynı anda hem zorluklar hem de umutlarla dolu bir dünyada birlikte yaşıyor. Çağımızda değişim, karmaşıklık, öngörülemezlik ve artan eşitsizlik var. Artan vekalet, siber ve ticaret savaşlarıyla, terörizmle, popülizmle ve yabancı düşmanlığıyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Türkiye'nin komşularının, Ortadoğu'nun, Akdeniz'in, Kafkaslar'ın hatta Avrupa'nın kendi bölgesel sorunları olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bölgesel düzeyde, mevcut krizlere hitap etmek için elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalışıyoruz. Örneğin, Suriye konusunda bu uzun süredir devam eden ve çok büyük acılara yol açan savaşı bitirmek için Astana ve Cenevre'de etkili diplomasi kullanıyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin en çok mülteciye ev sahipliği yapan ve bu konuda en çok para harcayan ülke olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda 4 bin kilometrekarelik bir alanı DEAŞ ve YPG'li teröristlerden arındırmak için operasyonlar yaptık ve sonunda yüz binlerce Suriyeli evlerine dönebildi" ifadelerini kullandı.

Mültecilerin ülkelerine gönüllü dönmesinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Bugün ortada bir dünya savaşı olmasa da ne yazık ki neredeyse 70 milyon kişi yerinden edilmiş durumda. Bu günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de büyük güçlerin rekabetini engellemeye çalıştığını ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ihtiyatlı davranmaya ikna ettiğini belirterek, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) düzeyinde de uluslararası sistemin reform edilmesi için destek verdiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, dünyanın tüm bölgelerinde güvenlik ve refahın birbiriyle bağlantılı olduğunu dile getirerek, "Bu nedenle dünyadaki en büyük beşinci büyük diplomatik ağımızla, tüm dünyaya ulaşıyoruz" diye konuştu.

"Mülteciler konusundaki tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız"

Türkiye ve Latin Amerika'nın SICA haricinde de siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel ilişkilerinde yol katettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "SICA ile şimdi ister blok olarak ister ikili olarak serbest ticaret anlaşmaları konusunda müzakereleri başlatma zamanı" dedi.

Türkiye ve forum arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda da artabileceğine işaret eden Çavuşoğlu, "Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak Türkiye'nin paylaşılacak tecrübeleri var. SICA'daki ortaklarımızın geçiş ya da varış ülkeleri olarak göç konusunda zorlandığını gördüm. Biz bu konudaki tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

İş birliği yapılacak bir diğer alanın da turizm olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Türk Hava Yollarının bölgedeki 7. destinasyonunun Meksiko olacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, bir diğer ortaklık alanının ise eğitim ve kültür olduğunun altını çizerek, TİKA ve SICA arasındaki iş birliğinin arttırılması çağrısında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "SICA ve üyeleri ile mevcut ortaklığımızın, siyasi diyalog ve iş birliği için bir forumun kurulmasına yönelik bugün imzalayacağımız mutabakat zaptı ile daha da ileriye gideceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Guatemalalı ve Kosta Rikalı mevkidaşları ile bir araya geldi

Çavuşoğlu, Guatemala'daki temasları kapsamında, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel, Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel Ventura ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ve Guatemala Dışişleri Bakanı Jovel, başkent Guatemala'daki Dışişleri Bakanlığı binasında görüştü.

Çavuşoğlu, Jovel görüşmesine dair twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Amerika'nın en önemli ülkelerinden Guatemala ile ticari ilişkilerimizi artıracağız" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Kosta Rikalı mevkidaşı Ventura ile de bir araya geldi.

Çavuşoğlu daha sonra, Belize, Honduras, Nikaragua, Guatemala, Kosta Rika, El Salvador, Panama ve Dominik dışişleri bakanları ve SICA Genel Sekreteri Vinicio Cerezo'nun katıldığı Türkiye-SICA Dışişleri Bakanları 3. Siyasi Forum'unda Türkiye'yi temsil etti.

Kaynak: AA