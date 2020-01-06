Dünya
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayir'de06 Ocak 2020 Pazartesi 23:06 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 23:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e gitti.
Başkent Cezayir'de Houari Boumediene Havalimanı'nda Bakan Çavuşoğlu'nu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ve yetkililer karşıladı.
Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Cezayir ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Kaynak: AA