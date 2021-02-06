Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 12:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diplomatlardan Karabağ'a ziyaret
Azerbaycan’da görev yapan büyükelçiler ve dış misyon temsilcileri, Ermeni işgalinden kurtarılan yerleri ziyaret ediyor. Ziyaret ile diplomatlara Ermenistan’ın bölgede gerçekleştirdiği tahribatın yerinde gösterilmesi amaçlanıyor.
Ziyaret kapsamında Cebrayıl - Zengilan bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtarılan yerler gezilecek.
Dış misyon temsilcileri ilk olarak Ermenistan güçlerce vurulan Çocuk Mercanlı Köyü’ne gitti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev’in rehberlik ettiği gruba, Ermenistan işgali altında kalan bölgelerde yapılan tahribat yerinde gösterilecek.
Diplomatlar Cebrayıl şehri, Hüdaferin Köprüsü, Zengilan şehri ve Mincivan kasabalarına götürülecek.
Etiketler: Azerbaycan Dağlık Karabağ Ermenistan
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