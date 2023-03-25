ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcülüğü Basın Sorumlusu Abigail Hammock, Rudaw televizyon kanalına yaptığı açıklamada, saldırıda yaralanan 6 askerin durumunun istikrarlı olduğu ve 2'sinin işine geri döndüğünü söyledi.

Yaralı 1 asker ile sözleşmeli personelin Bağdat'ta, diğer yaralı 2 askerin ise Erbil'de tedavi altına alındığını aktaran Hammock, Bağdat'ta tedavi edilenlerin sağlık durumlarının takibi için yakında ABD'ye gönderileceği bilgisini de verdi.

Hammock, söz konusu saldırının İran destekli gruplarca yapıldığını kaydetti.

Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına roket saldırıları yapılmıştı.

İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Deyrizor ili İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunuyor.