İzmir depreminin ardından dünyadan dayanışma mesajları geliyor.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mesaj gönderdi.

Mesajında, "Japonya hükümeti ve halkı adına, vefat edenlerin yakınlarına kalpten taziyelerimi, depremzedelere acil şifalarımı bildiririm” ifadelerini kullandı.

"Japonya daima Türk halkıya beraberdir"

Japonya Başbakanı, ülkesinin de depremlerden büyük zarar gördüğünü anımsattı. “Japonya ve Türkiye geçmiş depremlerde birbirlerini desteklemişlerdir. Türkiye bu güçlüğün üstesinden gelirken Japonya daima Türk halkıya beraberdir” dedi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Catacora, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle taziyelerini iletti.

Depremden etkilenen Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma mesajı verdi.

"Şehirleri sarsan depremin sebep olduğu üzücü zamanda dayanışma içinde olduğumuz Türkiye ve Yunanistan'a başsağlığı diliyoruz" açıklaması yaptı.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı da depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

