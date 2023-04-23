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Dünya
Russian Today 23.04.2023 15:19

Demokratlarda Biden'ın adaylığına destek yüzde 50'nin altında

Yeni bir ankete göre, ABD Demokratlarının yüzde 50'den azı Başkan Joe Biden'ın ikinci dönem için aday olması gerektiğine inanıyor. Ancak, ankete katılanların çoğu, partinin adayı olarak seçilmesi durumunda 2024'te Biden'ı yine de destekleyeceklerini söyledi.

Demokratlarda Biden'ın adaylığına destek yüzde 50'nin altında
[Fotograf: Reuters]

Associated Press, 13 Nisan ile 17 Nisan tarihleri ​​arasında bin 230 kişi arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayınladı.

Demokrat seçmenlerin yalnızca yüzde 47'si, Biden'ın tekrar başkanlığa aday olmasını istediklerini söyledi ve bu sayı, genç demografik gruplar arasında oldukça düşük.

AP'nin bildirdiğine göre, 45 yaşın altındaki Demokratların yalnızca yüzde 25'i onu destekliyor.

Ancak Demokratların yaklaşık yüzde 81'i, adaylığı kazanması durumunda en azından muhtemelen Biden'a oy vereceklerini söyledi.

Araştırmaya göre Demokratların yüzde 78'i cumhurbaşkanının performansını onaylarken, bu oran genel nüfus içinde sadece yüzde 42.

Ankete göre, Amerikalıların toplam yüzde 56'sı genel seçimlerde Biden'ı destekleme ihtimallerinin düşük olduğunu söylerken, yalnızca yüzde 26'sı mevcut başkanın ikinci bir dönem için aday olduğunu görmek istiyor.

Beyaz Saray doktoru Kevin O'Connor , Şubat ayında bir dizi tıbbi testin ardından Biden'ı " göreve uygun" ilan etti.

Adaylığını resmen ilan ederse, Biden'ın 2024'te yeniden Cumhuriyetçi Donald Trump ile karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

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