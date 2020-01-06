Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, DEAŞ üyesi teröristlerin kentin güneyindeki Tavuk ilçesi yakınlarında Irak ordusuna ait bir devriye aracını hedef aldığını söyledi.

Kamil, Arap köyü yakınlarında hafif silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin de yaralandığını ifade etti.

Irak'ta Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde son dönemde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda artış dikkati çekiyor.

Kaynak: AA