Perşembe gecesi çıkan yangında kullanılamaz hale gelen caminin bağlı bulunduğu Danimarka İslam Merkezi Başkanı Fatih Alev, yangınla ilgili açıklama yaptı.

Derneğin ve caminin, kullanılamaz hale gelen binada 8 yıldır kiracı olduğunu kaydeden Alev, polisin, yangının kasten ancak Danimarka İslam Merkezine yönelik bir "amaç" taşımadan çıkarılmış olabileceğini söylediğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Polisin olayda caminin hedef alınmadığı tahminine nereden vardığını anlamadıklarına vurgu yapan Alev, "Ellerinde kanıt olmadan, polis neye dayanarak bizimle ilgili olmadığını düşünüyor, bilmiyoruz. Bizim tahminimiz de merkezin özellikle hedef alındığı yönünde" dedi.

Danimarkalı yetkililer sessiz kaldı

Alev, ülkede faaliyet gösteren İslami sivil toplum kuruluşlarından kendilerine "geçmiş olsun" mesajları gelmesine rağmen Danimarkalı yetkililerin sessiz kaldığını vurguladı.

Alev, "Danimarka'da devlet yetkililerinin Müslümanlarla ilgilenmemesine alışığız. Bizden rahatsız olduklarını bildiğimiz için böyle bir olayın akabinde de en ufak bir 'üzgünüz' mesajı gelmedi. Gelse zaten şaşırırdık. Hoşumuza giderdi ama gelmedi" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Caminin sigortalı olmadığı bilgisini veren Alev, tüm eşyaların yangında hasar gördüğünü söyledi.

Alev, binanın yıkılacağını belirterek, cami için yeni bir yer arayışında olduklarını ve hayırseverlerin desteğini beklediklerini belirtti.