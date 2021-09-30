Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Danimarka aşılama hedefini yakalayamadı
[Fotoğraf: AFP]
Danimarka, "1 Ekim itibarıyla 12 yaş üzerindeki nüfusunun yüzde 90'ına 2 doz koronavirüs aşısı yapılması" hedefinin gerisinde kaldı.
Danimarka'da aşılama oranı 4 milyon 366 bin 235 kişinin 2'nci doz aşısını olmasıyla yüzde 84,9 oldu.
Ülkede, 2'nci doz aşı olanların oranı yüzde 84,9 olurken ilk doz aşılarını olan kişilerin oranı ise 86,6 ile hedeflenenin altında kaldı.
Tedbirler kaldırılmıştı
Danimarka'da COVID-19 aşısı ücretsiz yapılırken yüksek oranlardaki aşılama kampanyası nedeniyle 10 Eylül'de tüm COVID-19 tedbirleri kaldırılmıştı.
Nüfusu yaklaşık 5,8 milyonu bulan Danimarka'da 358 bin 369 kişi virüse yakalandı, 2 bin 654 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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