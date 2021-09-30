Danimarka'da aşılama oranı 4 milyon 366 bin 235 kişinin 2'nci doz aşısını olmasıyla yüzde 84,9 oldu.

Ülkede, 2'nci doz aşı olanların oranı yüzde 84,9 olurken ilk doz aşılarını olan kişilerin oranı ise 86,6 ile hedeflenenin altında kaldı.

Tedbirler kaldırılmıştı

Danimarka'da COVID-19 aşısı ücretsiz yapılırken yüksek oranlardaki aşılama kampanyası nedeniyle 10 Eylül'de tüm COVID-19 tedbirleri kaldırılmıştı.

Nüfusu yaklaşık 5,8 milyonu bulan Danimarka'da 358 bin 369 kişi virüse yakalandı, 2 bin 654 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.