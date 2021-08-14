New York Eyalet Meclisi Sözcüsü Carl Heastie, yaptığı yazılı açıklamada, Vali Cuomo'nun istifası nedeniyle Eyalet Adalet Komitesinin soruşturmasına gerek kalmadığını belirterek, eyalet kanunlarına göre meclisin, görevi bırakmış bir seçilmiş kişiyi soruşturma yetkisinin bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Heastie, Adalet Komitesinin birkaç ay içinde topladığı delillerin, "istifa etmemesi halinde Vali’nin azledilmesi için muhtemelen yeterli olacağını" belirterek, söz konusu delillerin iş yerinde cinsel taciz ve uygunsuz davranış, kamu kaynaklarının uygunsuz kullanımı ve bakımevlerinde salgın verilerinin değiştirilmesiyle ilgili olduğunu ifade etti.

Cuomo hakkında "salgın" ile ilgili ayrıca bir soruşturma

Sözcü, Adalet Komitesi Başkanı Charles Lavine’nin delilleri "ilgili soruşturmaları sürdüren yetkililere" teslim edeceğini açıkladı.

New York Başsavcılığı, Cuomo’nun hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı, New York Doğu Bölgesi Savcılığı ise salgın verilerini değiştirdiği iddialarıyla ilgili Cuomo hakkında ayrıca soruşturmalar yürütüyor.

New York Valisi Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa kararı aldığını ve 24 Ağustos’ta görev bırakacağını açıklamıştı.