Türkiye, Ukrayna-Rusya hattındaki gerilimde ara buluculuk için devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan taraflara davette bulundu. Barışçıl çözüme katkı sunmak için Kiev'e gitti.

Atılan adımlar dünyada geniş yankı buldu.

Konu, ABD Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın da gündemindeydi.

Price, Erdoğan’ın Kiev ziyaretinin NATO müttefiki Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğini ortaya koyduğuna dikkati çekti, "Bunun bölgesel istikrarı ve Ukrayna’nın kendini savunma kabiliyetini güçlendirdiğini düşünüyoruz." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiev ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Kuleba, "Türkiye ile imzalanan anlaşmalar, tüm korkutmalara rağmen dostlarının Ukrayna'ya inancının kanıtıdır." dedi.

"Türkiye sorunun diplomatik çözümü için çalışıyor"

Türkiye'nin gerilimi düşürme girişimleri dünya basınında da geniş yankı buldu.

İngiliz Guardian gazetesi, haberi "Erdoğan, Ukrayna-Rusya arasında ara buluculuk teklif etti" başlığıyla duyurdu.

Telegrap gazetesi de Türkiye'nin kilit önemde bir NATO üyesi olduğuna dikkati çekti, sorunun diplomatik çözümü için çalıştığına vurgu yaptı.

Rusya ile ılımlı ilişkilerden yana olan Almanya'da da medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiev ziyaretini yakından takip etti.

"Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır"

Frankfurter Allgemeine Zeitung’da, "Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında bir askeri çatışmayı önlemek istiyor." vurgusu yaptı.

Der Tagesspiegel gazetesi "Türkiye, iki ülke arasındaki krizi sona erdirmek için üzerine düşeni yapmaya hazır." dedi.

France24, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türkiye'nin ara buluculuk teklifini memnuniyetle karşıladığını yazdı.

Katar merkezli El Cezire de, Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümünde yardıma hazır olduğuna vurgu yaptı.