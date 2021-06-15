Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki NATO toplantısının ardından Azerbaycan'a geçti.

Erdoğan, Azerbaycan'ın Füzuli şehrinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Azerbaycan'da yoğun bir programı olan Erdoğan, bugün Ermenistan işgalinden kurtulan Şuşa'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı, çarşamba günü ilk olarak Azerbaycan Milli Meclisine hitap edecek.

Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin son gününde Türk Milli Takımı'nın Galler maçını Bakü Olimpiyat Stadı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte izleyecek.