Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Füzuli'de
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO toplantısının ardından Azerbaycan'ın Füzuli şehrine gitti. Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki NATO toplantısının ardından Azerbaycan'a geçti.
Erdoğan, Azerbaycan'ın Füzuli şehrinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Azerbaycan'da yoğun bir programı olan Erdoğan, bugün Ermenistan işgalinden kurtulan Şuşa'yı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı, çarşamba günü ilk olarak Azerbaycan Milli Meclisine hitap edecek.
Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin son gününde Türk Milli Takımı'nın Galler maçını Bakü Olimpiyat Stadı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte izleyecek.
Etiketler: Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
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