Koronavirüs (Covid-19) gündemiyle toplanan Avrupa Birliği liderleri ise bütçe ve kurtarma programında uzlaşma sağlayamadı.

Koronavirüs salgınında Avrupa'dan gelen rakamlar endişelendiriyor. Geçen hafta dünyada tespit edilen vakaların yüzde 46’sı, can kayıplarının da yüzde 49’u Avrupa’da görüldü.

AB liderleri bütçe ve kurtarma programında uzlaşamadı

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin lideri videokonferans yöntemiyle toplandı. Gündem koronavirüstü. Zirvede, uzun vadeli bütçe ve Avrupa Birliği ülkelerini koronavirüsün ekonomik etkilerinden kurtarma programı konusunda uzlaşma sağlanamadı. 1,8 milyar euroluk bütçe için gerekli olan oybirliğinin, Macaristan ve Polonya'nın vetosu nedeniyle sağlanamadığı açıklandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, konuyu müzakere ederek çözüm bulmaya çalışacaklarını ifade etti.

Fransa'da sokağa çıkma yasağı sürecek

Avrupa'da salgından en çok etkilenen Fransa’da vaka artışı sürüyor. Ülkede 28 bin yeni vaka kaydedildi. Hükümet, sokağa çıkma yasağını yakın zamanda kaldırmayacağını açıkladı.

İngiltere'de bir gün de 500'den fazla ölüm

İngiltere’de bir günde 23 bin yeni vaka kaydedildi. 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği ile yapılan Brexit görüşmesi de, bir yetkilide virüs tespit edilmesi üzerine ertelendi.

Kriz durumu önerisi

Kuzey Makedonya’da, Milli Güvenlik Konseyi salgını ele aldı. Cumhurbaşkanının liderliğinde toplanan Konsey, artan vakalar nedeniyle ülke genelinde kriz durumu ilan edilmesini önerdi.

Yunanistan’da da koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Son olarak Yunan Ortodoks kilisesi lideri, Atina ve Yunanistan Başpiskoposu İeronimos da koronavirüse yakalandı. 82 yaşındaki Başpiskopos, Atina’da Arnavutluk Başpiskoposu Anastasios’un tedavi gördüğü hastaneye kaldırıldı.