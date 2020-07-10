COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 557 bin 743 kişi öldü, virüs saptanan 7 milyon 234 bin 864 kişi iyileşti.

Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 611 bin 987 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 220 bin 500 kişide COVID-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 135 bin 828 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 759 bin 103), Hindistan (795 bin 605), Rusya (713 bin 936), Peru (316 bin 448), Şili (306 bin 216), İspanya (300 bin 136), İngiltere (287 bin 621), Meksika (282 bin 283), İran (250 bin 458), Pakistan (243 bin 599), İtalya (242 bin 363), Güney Afrika (238 bin 339), Suudi Arabistan (223 bin 327), Türkiye (209 bin 962), Almanya (199 bin 198), Bangladeş (175 bin 494), Fransa (170 bin 94), Kolombiya (133 bin 973), Kanada (106 bin 805), Katar (102 bin 110), Arjantin (90 bin 693), Çin (83 bin 585), Mısır (79 bin 254), İsveç (74 bin 333), Endonezya (70 bin 736), Irak (69 bin 612), Belarus (64 bin 411), Ekvador (64 bin 221), Belçika (62 bin 357), Kazakistan (54 bin 747), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (53 bin 577), Kuveyt (52 bin 840), Ukrayna (52 bin 43), Filipinler (51 bin 754), Umman (51 bin 725) ve Hollanda (50 bin 798)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 69 bin 254, İngiltere 44 bin 603, İtalya 34 bin 926, Meksika 33 bin 526, Fransa 29 bin 979, İspanya 28 bin 401, Hindistan 21 bin 632, İran 12 bin 305, Peru 11 bin 314, Rusya 11 bin 17, Belçika 9 bin 781, Almanya 9 bin 125, Kanada 8 bin 749, Şili 6 bin 682, Hollanda 6 bin 137, İsveç 5 bin 500, Türkiye 5 bin 300, Pakistan 5 bin 58, Ekvador 4 bin 900, Kolombiya 4 bin 714, Çin 4 bin 634, Güney Afrika 3 bin 720, Mısır 3 bin 617, Endonezya 3 bin 417, Irak 2 bin 882, Bangladeş 2 bin 238, Suudi Arabistan 2 bin 100, Arjantin 1720, Ukrayna 1345, Filipinler 1314, Belarus 449, Kuveyt 382, BAE 328, Kazakistan 264 ve Katar 142."