Kanada’nın Saskatchewan Üniversitesi Uygulamalı ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından 7-24 Mart tarihleri arasında 1011 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara en çok "bölündükleri" konular hakkında sorular soruldu.

Ankete katılan her dört katılımcıdan yaklaşık üçü, toplumun daha fazla kutuplaştığına inandıklarını söyledi.

Geçen yılki en bölücü iki konu: COVID ve federal seçimler

Katılımcıların yüzde 73'ü 2021 yılında yapılan federal seçimlerin ve yüzde 72'si de COVID-19 salgınının geçen yılki "en bölücü" iki konu olduğu kanaatini belirtti.

Ayrıca ankete katılanların yaklaşık yüzde 40'ı, salgın veya siyasetle ilgili bir tartışma nedeniyle arkadaşlarıyla veya aileleriyle teması azalttıklarını ifade etti.

"ABD'de yaşanan olaylar Kanada'ya taşınıyor, bu bir problem"

Kanada resmi haber ajansı CP'ye konuşan Araştırma Direktörü Jason Disano, "Salgının başlangıcından bu yana geçen iki yılda çok fazla güçlendirilmiş söylem oldu ve söylemlerin çoğu gerçekten insanları bölmeye yaradı. Özellikle son 5 ila 6 yılda ABD'de yaşanan çok sayıda siyasetin Kanada'ya bir şekilde taşındığını görüyoruz. Bu bir problem" değerlendirmesinde bulundu.

Ankete katılanların cevaplarının siyasi eğilimlerinden kaynaklandığını söyleyen Disano, Alberta, Saskatchewan ve Manitoba eyaletlerinden katılımcıların muhafazakar politikalarla uyumlu şekillerde yanıt verdiğini söyledi.

"İklim değişikliğiyle mücadele, ateşli silahların yasaklanması..."

Bu eyaletlerden ankete katılanların, iklim değişikliğiyle mücadele ve ateşli silahların yasaklanması konularının Kanadalıları böldüğüne olan inançları diğer tüm bölgelerden daha yüksekken, Ontario ve Quebec'den oluşan Orta Kanada'daki katılımcılar silah yasağının bölücü bir konu olmadığı görüşünü savundu.

Ankete katılanlar, Kanadalıları birleştirmek söz konusu olduğunda, uluslararası krizlere yardımların (yüzde 55) ve artan etnik çeşitliliğin (yüzde 53) onları bir araya getiren konular olduğu görüşünde mutabık kaldı.