Haber Giriş: Kaynak: AA
COVID-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 895 kişi öldü
Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 895 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 895 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 112 bin 161'e yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 63 bin 371 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 370 bin 468'e çıktı.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 453 bin 779 kişi iyileşti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen ikinci ülke konumunda bulunuyor.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 09:54
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