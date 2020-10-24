Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 571, Arjantin'de 382, Meksika'da 418, Kolombiya'da 166 ve Peru'da 46 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 571 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 156 bin 471'e, 30 bin 26 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 353 bin 656'ya yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 83 bin 641 vaka ve 38 bin 608 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 797 bin 872 olarak kaydedildi.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 382 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 28 bin 338'e, 15 bin 718 kişide de virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 69 bin 368'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 866 bin 695 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 6'ıncı ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantinanın, 8 eyalet ile başkent Buenos Aires ve çevresinde 8 Kasım'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 418 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 604 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede ölü sayısı 88 bin 312'ye, toplam vaka sayısı 880 bin 775'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 641 bin 75 olarak bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 10’uncu ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 166 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 29 bin 802'ye çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 940 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 998 bin 942'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı 901 bin 652 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 8’nci ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 46 kişi yaşamını yitirdi ve 1098 yeni Covid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 883 bin 116'ya, can kaybı 34 bin 33'e, iyileşenlerin sayısı 800 bin 480'e yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka ve Covid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 9'uncu ülke" konumunda bulunuyor.