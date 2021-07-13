CNN televizyonunda yayınlanan habere göre, Haitili yetkililer tarafından tutuklanan kişilerden en az biri, daha önce ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi için muhbir olarak çalıştı.

Bilgi doğrulandı

Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi bu bilgiyi doğruladı. Diğer taraftan Florida bağlantılı ölüm mangası iddialarının müfettişler tarafından incelenmekte olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Haiti’nin askeri destek talebini incelediklerini belirterek bunu olasılık dışı bırakmadıklarını açıkladı.

Haitili yetkililer, Devlet Başkanı Jovenel Moise’in, çoğu Florida merkezli bir güvenlik şirketi aracılığıyla kiralanan Kolombiyalı paralı askerler olmak üzere en az 28 kişinin katıldığı bir operasyonda öldürüldüğünü söylüyor.

3 ABD'li gözaltında

Yetkililer, suikast ile ilgisi oldukları gerekçesiyle 3 ABD'linin de gözaltında olduğunu açıkladı.