CNN: Moise suikasti ile bağlantılı bazı kişiler ABD muhbiriydi
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikastin failleri bulunmaya çalışılıyor. CNN televizyonu, suikastla bağlantılı olanlardan bazılarının ABD güvenlik makamları için muhbirlik yapan görevliler olduğunu duyurdu.
CNN televizyonunda yayınlanan habere göre, Haitili yetkililer tarafından tutuklanan kişilerden en az biri, daha önce ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi için muhbir olarak çalıştı.
Bilgi doğrulandı
Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi bu bilgiyi doğruladı. Diğer taraftan Florida bağlantılı ölüm mangası iddialarının müfettişler tarafından incelenmekte olduğu belirtiliyor.
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Haiti’nin askeri destek talebini incelediklerini belirterek bunu olasılık dışı bırakmadıklarını açıkladı.
Haitili yetkililer, Devlet Başkanı Jovenel Moise’in, çoğu Florida merkezli bir güvenlik şirketi aracılığıyla kiralanan Kolombiyalı paralı askerler olmak üzere en az 28 kişinin katıldığı bir operasyonda öldürüldüğünü söylüyor.
3 ABD'li gözaltında
Yetkililer, suikast ile ilgisi oldukları gerekçesiyle 3 ABD'linin de gözaltında olduğunu açıkladı.
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