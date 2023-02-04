ABD ve Çin arasında krize yol açan Çin' e ait yüksek irtifa balonu Kuzey Carolina'nın doğu sahilinde yolculuğunu sürdürüyor.

Çin'e ait yüksek irtifa balonu'nun,Kuzey Carolina eyaletinin en büyük kenti Charlotte üzerinde uçtuğu görüldü.

Kent, ABD'nin iş geliştirme, teknoloji ve bankacılığın yanısıra en iyi yaşanacak şehirler listesinde ilk on içinde yer alıyor.

Çinli yetkililer balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini belirtmişti.



ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise "Çin'in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz." ifadesini kullanmıştı.



Balon krizi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapacağı ziyareti erteleyeceğini açıklamıştı.

