Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilen Japon vatandaşlarından 3 kişide koronavirüs salgını tespit edildi.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu 3 kişiden daha önce negatif sonuç elde edildiği belirtildi.

Japonya toplamda 565 vatandaşını Wuhan'dan tahliye ederken, ülkedeki toplam vaka sayısı 20'ye yükseldi.

İkinci uçağın gönderilmesi planlanıyor

Öte yandan Japonya Dışişleri Bakanlığı, Wuhan kentinde bununan vatandaşlarını tahliye etmek için bu hafta ikinci bir uçak göndermeyi planlıyor.

Japonya, tahliye etmeden önce vatandaşlarına e-posta gönderirken, Japon vatandaşalarının eşlerinden Japonya'ya seyehat etmek isteyenler konusunda da Çin ile müzakere yürütüyor.

Dünyanın pek çok ülkesi Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

ABD, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Singapur, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Malezya, Endonezya, yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'daki vatandaşlarını özel uçak seferleriyle tahliye ederken, kentteki 32'si Türk 42 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi kargo uçağıyla dün akşam Türkiye'ye getirildi.

İspanya, İtalya, Portekiz, İngiltere, Fransa, Hırvatistan, Macaristan gibi birçok Avrupa ülkesi de salgın nedeniyle Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçerken, Wuhan kentinden tahliye edilen Avrupalılar önceki gün iki ayrı uçakla Fransa ve İngiltere'ye geldi. Çin'den tahliye edilen Alman vatandaşlarını taşıyan uçak dün Almanya’ya ulaştı.

Ürdün de Royal Jordan Havayollarına ait bir uçağın, salgının ortaya çıktığı Vuhan'a giderek, çoğunluğu Ürdünlü olmak üzere Filistin, Lübnan, Tunus, Bahreyn ve Ummanlı 71 öğrenciyi Amman'a getirdiğini bildirdi.

Aralarında ABD, Japonya, Endonezya, Hindistan, Kazakistan, İngiltere, Finlandiya, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Türkiye’nin olduğu birçok ülke salgın nedeniyle vatandaşlarına Çin'e seyahat uyarısı yaparken, pek çok ülke vatandaşlarına Hubey eyaletine seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Diğer yandan, ABD, Filipinler, El Salvador, Avustralya ve Singapur, virüs salgını nedeniyle son günlerde Çin'i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarına seyahat yasağı getirerek, Çin'den gelen yabancı uyruklu vatandaşların, ülkeye girişine geçici olarak izin verilmeyeceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Wuhan'da tespit edilmişti.

Çin'de ölü sayısının her gün arttığı ciddi bir salgına dönüşen virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının, Wuhan'da kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Wuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Wuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.