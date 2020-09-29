Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vang Venbin, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada sınır bölgesindeki herhangi bir yeni yapılanmanın iki ülkenin liderlerinin verdiği taahhütle uyuşmadığını söyledi.

Sınır bölgesinde Hindistan tarafından yasa dışı olarak kurulan Ladakh merkezi hükümet bölgesini tanımadıklarını ifade eden Vang, Hindistan'ın bölgeyi "birlik toprağı" olarak adlandırmasının yasa dışı olduğunu kaydetti.

Vang, sınır bölgesinde askeri kazanç ve kontrol sağlamayı amaçlayan altyapı çalışmalarına karşı olduklarını dile getirerek, ülkesinin sınır savunma güçlerinin Fiili Kontrol Hattının (LAC) kendi taraflarındaki faaliyetlerinin ilgili anlaşmalarla örtüştüğünü söyledi.

Çin'in iki ülke arasındaki sınır bölgesinde barış ve istikrarı korumaktan yana olduğunu aktaran Vang, Çin'in kendi tarafında yeni askeri üs ve bazı tesisleri inşa ettiğiyle ilgili haberlerin de asılsız olduğunu belirtti.

İki ülke, anlaşmalarla kesinleşmemiş sınır hattı nedeniyle 1962'de bölgede çatışmaya girmişti.

Tarafların "Fiili Kontrol Hattı" adını verdiği itibari bir ateşkes hattına uyarak silahsızlandırmayı taahhüt ettiği dağlık sınır bölgesi, sıklıkla askerler arasında gerilime sahne oluyor.

Haziranda 20 Hint askeri ölmüştü

Sınırda 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Hindistan Savunma Bakanlığından 31 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Çin ordusunun, 29 Ağustos gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" belirtilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician ise 31 Ağustos'ta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin ordusunun iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na riayet ettiğini bildirerek, "askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini” ifade etmişti.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Çinli mevkidaşı Vey Fınghı, 4 Eylül'de Moskova'da Şangh ay İşbirliği Örgütü toplantısı çerçevesinde bir araya gelmişti.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda her iki ülkenin gerilimi daha fazla artıracak veya durumu daha da karmaşıklaştıracak adımlar atmama konusunda anlaştığı kaydedilmişti.

Çin ve Hindistan, geçen hafta sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırmama konusunda uzlaşmıştı.