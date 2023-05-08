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Dünya
AA 08.05.2023 10:22

Çin'den ABD'ye "ilişkilerde kazaları önleme" mesajı

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns ile yaptığı görüşmede, iki ülke ilişkilerini yeniden istikrara kavuşturmanın önemine işaret ederek, "gerginlik sarmalından kaçınmak" ve "ilişkilerde kazaları önlemek" gerektiğini söyledi.

Çin'den ABD'ye "ilişkilerde kazaları önleme" mesajı
[Fotograf: AP]

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Burns ile görüşen Çin Gang, Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Kasım 2022'de Endonezya'daki G20 Zirvesi marjında yapılan görüşmede liderlerin ilişkileri düzeltme konusunda önemli bir mutabakata vardığı ancak sonrasında "ABD tarafının hatalı sözleri ve eylemleri nedeniyle" ilişkilerdeki olumlu ivmenin yitirildiğini belirtti.

İkili ilişkilerde diyalog ve işbirliği gündeminin kesintiye uğradığını, taraflar arasına yeniden soğukluk girdiğini vurgulayan Çin Gang, "En önemli önceliğimiz Çin-ABD ilişkilerini istikrara kavuşturmak olmalı. Gerginlik sarmalından kaçınmalı, ilişkilerde kazaları önlemeliyiz. Meydana gelebilecek beklenmedik olayları sakin, profesyonel ve pragmatik şekilde ele almalı, ilişkilere zarar vermesini önlemeliyiz." dedi.

Çin Gang, ABD'nin Çin'e dair anlayışını, iki ülkenin de çıkarına olacak akılcı bir doğrultuya oturtması gerektiğini savunarak, "Çin'i bastırmaya ve çevrelemeye çalışırken iletişimden söz etmek olanaklı değil. Bir şey söyleyip başka şey yapamazsınız. ABD, Çin'in kırmızı çizgilerine ve tahammül haddine saygı göstermeli, ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını zedeleyecek eylemlerden kaçınmalı." ifadesini kullandı.

ABD'nin Tayvan sorununu doğru ele alması gerektiğine dikkati çeken Çin Gang, ABD'ye "tek Çin" ilkesinin altını oymaya, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçleri desteklemeye ve teşvik etmeye son vermesi çağrısında bulundu.

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