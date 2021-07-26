Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA, Reuters
Çin'deki kum fırtınası böyle görüntülendi
Çin’in Dunhuang kentini kum fırtınası vurdu. O anlar kameralara yansıdı.
Çin’in Gansu eyaletinde yer alan Dunhuang kentini kum fırtınası vurdu. Fırtına nedeniyle kentte gökyüzü sarı renge bürünürken görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü.
Yüksekliği 100 metreyi aşan kum fırtınası, dakikalar içinde şehrin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı.
Trafik polisleri, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüleri otobanları terk etmeleri ve servis alanlarında beklemeleri konusunda uyardı.
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