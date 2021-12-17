Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de yurt içi kaynaklı 56 COVID-19 vakası tespit edildi
Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 56 yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 44'üne ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde rastlandı.
Kuzeydeki Şensi eyaletinde 5, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 4, güneydeki Guangdong'da 2 ve batıdaki Siçuan'da bir yerel kaynaklı vaka görüldü.
Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 20 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.
COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 100 bin 76 kişide virüs tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1556 hastanın tedavisi sürüyor.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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