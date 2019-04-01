Çin'in Siçuan eyaletindeki dağlık bölgede cumartesi günü çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında, yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevlerin arasında kalan 30 itfaiyecinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Söndürme çalışmalarına binin üzerinde itfaiyeci katılıyor. 13 yangın söndürme uçağı da yangını kontrol altına almaya yönelik çalışmalara destek veriyor.

4 bine yakın kişi bölgeden tahliye edildi. Ancak yoğun mücadeleye rağmen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor.

Çin, son haftalarda ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Kaynak: TRT Haber