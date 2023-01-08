Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Çin'de trafik kazası: 19 ölü
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Çin'in Jiangxi bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 19 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı açıklandı.
Yerel haber kaynağı Jimu, bir kamyonun cenaze alayına daldığını duyurdu.
Olayda en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Bölge polisi, kazadan yaklaşık 1 saat sonra "sisli hava" uyarısı yayımladı.
Sıkı güvenlik kontrollerinin olmaması nedeniyle Çin'de trafik kazaları sıkça görülüyor.
Etiketler: Çin Trafik Kazası
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