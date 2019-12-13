Dünya

Çin'de mağazada patlama anı araç kamerasında

13 Aralık 2019 Cuma 11:06 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 12:09

Çin’de bir mağazada meydana gelen patlama, araç kamerasınca kaydedildi. Patlamada ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.