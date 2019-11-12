Dünya
Çin'de kreşe saldırı: 54 yaralı12 Kasım 2019 Salı 13:07 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 13:11
Çin'in güneybatısında yer alan Yunan eyaletinde bir kişinin kreşe kimyasal sıvıyla saldırması sonucu 54 kişi yaralandı.
[Temsili fotoğraf: Reuters]
South China Morning Post'ta yer alan habere göre saldırgan, Kaiyuan kentindeki bir kreşin duvarına tırmanarak çocuk ve öğretmenlerin üzerine kostik soda (sodyum hidroksit) sıktı.
Saldırıda yaralanan 51 çocuk ve 3 öğretmen hastaneye kaldırıldı.
23 yaşındaki saldırgan yakalandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA