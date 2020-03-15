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Çin'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 199 oldu
[Fotoğraf: AA]
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 199 oldu.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hepsi Wuhan'da olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 199'a çıktığı, yine son bir gün içinde 20 yeni vakanın tespit edildiği kaydedildi.
Son 24 saatte tespit edilen vakalardan sadece 4'ünün, salgının çıkış noktası Wuhan kentinde yaşadığı ifade edildi.
Toplam vaka sayısı 80 bin 778
Bu arada Çin'de toplam vaka sayısının 80 bin 778'e çıktığı, bunlardan 10 bin 734'ünün tedavi altında olduğu belirtildi.
Çin ana karası dışında Hong Kong'da da vaka sayısı 141'e çıktı.
Etiketler: yeni tip koronavirüs kovid-19 çinSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 12:37
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