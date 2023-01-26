Bilet satışlarını derleyen Dengta'nın verilerine göre, Çin'de Ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinin 5 gününde gişe hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarak 4,7 milyar yuana (690 milyon dolar) ulaştı.

Ön satışlar dahil edildiğinde toplam gelir, bugün itibarıyla 5,8 milyar yuan (860 milyon dolar) oldu. Geçen yıl, 7 günlük tatilde toplamda 6 milyar yuan (880 milyon dolar) gişe geliri elde edilmişti.

Bu yıl, sinema izleyicileri 3 yıl sonra ilk kez COVID-19 kısıtlamaları ve sosyal mesafe tedbirleri olmadan sinema salonlarını doldurdu.

Yönetmen Cang Yimou'nun gerilim ve komedi türündeki tarihi filmi "Tüm Nehir Kırmızı" 2,1 milyar yuan (310 milyon dolar) ile "en çok hasılat yapan film" oldu. Bunu 1,8 milyar yuan (270 milyon dolar) ile bilim kurgu türündeki "Gezgin Dünya" filmi izledi.

Çin'de sinemada gişe hasılatı, COVID-19 kısıtlamalarının etkisiyle 2022'de, önceki yıla göre yüzde 36,3 azalarak 30 milyar yuana (4,42 milyar dolar) düşmüş, sinema salonlarının uzun süre kapalı kaldığı yılda vizyona giren film sayısı yüzde 42 azalmıştı.