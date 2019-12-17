Dünya
Çin'de bir kömür madeninde gaz patlaması: 14 ölü17 Aralık 2019 Salı 08:21 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 08:24
Çin'in güneybatısındaki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlaması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi mahsur kaldı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletine bağlı Guiyang kentinde bulunan bir kömür madeninde gaz patlaması meydana geldi.
Patlama sonrası 14 madencinin cansız bedenine ulaşılırken, 2 kişi mahsur kaldı.
Kurtarma ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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