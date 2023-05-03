Çin'de 5,2 büyüklüğünde deprem: 10 kişi yaralandı

Çin Deprem Ağları Merkezine (CENC) göre, dün gece merkez üssü Baoşan ilinin Longyang ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Baoşan yerel hükümetinden yapılan açıklamada, depremin merkez üssü yakınındaki 2 bin 800 hanenin hasar gördüğü, 10 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Depremde elektrik, su ve iletişim şebekelerinin de zarar gördüğü ancak arızaların giderildiği, evleri hasar gören vatandaşların ise düşük riskli bölgelere gönderildiği kaydedildi.

Yünnan'daki depremin ardından komşu Siçuan eyaletinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken henüz can kaybı veya maddi hasar tespit edilmedi.