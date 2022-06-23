Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-35 uydularını fırlattı
[Fotoğraf: Reuters]
Çin, uzaktan algılama özellikli, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.
Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, 3 adet "Yaogan-35" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bilgisi paylaşıldı.
Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 424'üncü başarılı görev oldu.
Uzaktan algıma özelliğine sahip optik uyduların, toprak kaynaklarının takibi, kent planlaması, hasat tahmini ile afet önleme ve koruma çalışmalarına destek sağlaması amaçlanıyor.
Yaogan-35 sınıfı ilk üç uydu, 6 Kasım 2021'de uzaya fırlatılmıştı.
Etiketler: Çin Uzay Çalışmaları
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