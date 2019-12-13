Perşembe günü basına yansıyan haberlerde, ABD’nin Çin ile bir ticaret anlaşması üzerinde anlaştığı, 15 Aralık tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan ek gümrük vergilerinin iptal edildiği ve 360 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergilerinin yarı yarıya azaltılacağı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Çin'e uygulanması planlanan ek gümrük vergilerinin başlamasına bir gün kala yaptığı açıklamada, bu ülke ile ticaret anlaşmasına varmaya çok yaklaştıklarını vurguladı.

Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çin ile büyük bir anlaşma imzalamaya çok yaklaştık. (Anlaşmayı) Onlar istiyor, biz de istiyoruz" diye ekledi.

Kaynak: DHA