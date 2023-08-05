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Dünya
İHA 05.08.2023 21:05

Çin sele teslim: 10 ölü, 18 kayıp

Çin'in Hebei eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayboldu.

Çin’in kuzey kesiminde yer alan Hebei eyaletindeki Boading şehrinde şiddetli yağışlar etkili oldu.

Yetkililer şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şehrin altyapısının hasar gördüğü sel felaketinde 18 kişi ise kayıp.

Halk jeolojik riskler konusunda uyarıldı ve kırmızı alarm verildi

Yaklaşık 600 bin kişinin risk altında olduğu bölgede tahliye çalışmalarına başlandı. Sel sularını temizleme çalışmaları ise sürüyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan ülkede Doksuri Tayfunu’nun etkisiyle görülen şiddetli yağışların son 140 yılın en şiddetli yağışı olduğu açıklanmıştı. Çin Hava Durumu Ajansı, halka "jeolojik riskler" konusunda uyararak kırmızı alarm vermişti.

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