Bakanlık sözcüsü Wu Qian, ismi açıklanmayan ABD'li yetkililerin Pekin'in Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını önceden bildiği ve Çin'in Moskova'dan bunu Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'na kadar ertelemesini istediği yönündeki suçlamalarını yorumladı.

Wu, iddiaları kınadı ve Çin'in Rusya'ya askeri yardım teklif ettiği iddiasının, suçlamayı Çin'e kaydırmak ve Çin'e çamur atmak amaçlarına hizmet eden mutlak dezenformasyon olduğunu söyledi.

Suçlamaların ABD'nin yalancı ve baş belası olan gerçek yüzünü gösterdiğini söyleyen sözcü, ülkesinin ABD'nin Ukrayna konusunda Çin'i hedef alan yanlış ve kötü niyetli bilgileri yayma girişimlerine şiddetle karşı çıktığını açıkladı.

Bakanlık sözcüsü, Ukrayna savaşının çeşitli nedenlerden ve karmaşık bir tarihsel bağlamda ortaya çıktığını vurguladı, ancak "bugünkü krizin en büyük sorumluluğunu hangi büyük gücün taşıdığını hepimiz anlıyoruz ” dedi.