Çin ordu gazetesi: Türkiye savunma alanında yeni bir yol ortaya koydu

Çin Ordu Gazetesi, ilk insansız su üstü deniz aracı Albatros ve hava aracı TB2'nin, Doğu Akdeniz’deki ortak tatbikatını haber yaptı.

Müşterek test operasyonunun, alanında bir ilk olduğunu vurguladı.

Dünyanın dört bir yanından, İHA-İDA iş birliğine yönelik donanım ve teknolojiye yatırım yapıldığını da kaydetti.

Türkiye'nin bu tatbikatla, deniz ve hava savunma alanlarında yeni bir operasyonel kabiliyet geliştirdiği yorumları yapılıyor.

Geçen ekim ayında yapılan test operasyonunda, 22 metre uzunluğundaki hedef gemi, önce Bayraktar TB2 tarafından belirlenmişti.

TB2, bilgileri, 8 adet Albatros İDA’dan oluşan gemi grubuna iletti.

İDA’lardan biri daha sonra hedef gemiyi batırdı.

