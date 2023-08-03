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Dünya
AA 03.08.2023 16:49

Çin, "Fıngyün-3" meteoroloji uydusunu fırlattı

Xinhua'nın haberine göre, "Fıngyün-3 06" uydusu, Long March-4C roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Çin, "Fıngyün-3" meteoroloji uydusunu fırlattı
[Fotograf: AA]

Fırlatışın ardından Güneş eş zamanlı yörüngedeki belirlenen konumuna yerleşen uydunun, hava tahmini, afet önleme, iklim değişikliğiyle mücadele ve ekolojik koruma hizmetleri sağlayacağı bildirildi.

Fırlatış, Long March roketiyle gerçekleştirilen 481'inci başarılı taşıma görevi oldu.

İlk kez 1988'de fırlatılan Fıngyün meteoroloji uydularından bugüne dek 4 nesilden 22 uydu uzaya gönderildi.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Kurumuna (CASC) bağlı Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisinin (SAST) geliştirdiği uydular, Çin Meteoroloji İdaresinin hizmetinde kullanıyor.

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