Şinhua'nın haberine göre, Şi, Çin Uluslararası İthalat Ticaret Fuarı'na katılmak için Şanghay'ı ziyaret eden Lam ile bir araya geldi.

Lam, görüşmede, Şi'ye Hong Kong'taki son durumla ilgili bilgi verdi.

Şi, görüşmede yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin Lam'a güveninin tam olduğunu belirterek, kanunlar çerçevesinde şiddeti ve kaosu sonlandırmanın Hong Kong'un karşı karşıya kaldığı en önemli görev olduğunu vurguladı.

Şi, toplumun bütün kesimleriyle diyaloğun sağlanması için çaba sarf edilmesi gerektiğini de ifade etti.

Ülkedeki protestolar

Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor.

Göstericiler, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Şu ana kadar 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı protestolar, Hong Kong'un son 10 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşamasına yol açtı.

Kaynak: AA