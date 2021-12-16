Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre Çin'e ait gemiler, Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Gemiler, Minami Kojima ile Taişoo adalarına yaklaşarak Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede yaklaşık iki saat kaldı. Gemiler, daha sonra Kubaşima Adası'nın 25 kilometre güneydoğusunda seyretti.

Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemiler, bölgeden ayrıldı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre en son ihlali 19 Kasım'da yapan Çin bandıralı gemiler, bu yıl 33. kez Japonya kara sularına girmiş oldu.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.