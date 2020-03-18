Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) raporundan derlenen bilgilere göre, Avrupa şebekesindeki uçuş trafiği bu dönemde yıllık bazda ise yüzde 2,6 geriledi.

Şubatta Çin ile Avrupa arasındaki karşılıklı uçuşlar yüzde 61 azalırken, günlük bazda 98 adet daha az uçuş gerçekleştirildi.

Hong Kong ile yapılan karşılıklı uçuşlarda yüzde 19,9, İran ile karşılıklı uçuşlarda da yüzde 16,4 azalış yaşandı.

Çin ile yapılan uçuşlardan etkilenen ülkeler değerlendirildiğinde, en fazla düşüş yüzde 19 ile Almanya'da görüldü. Bu ülkeyi yüzde 15 ile İngiltere, yüzde 14 ile Fransa ve yüzde 11 ile İtalya izledi.

Karşılıklı uçuşların şubatta arttığı ülkeler yüzde 0,6 ile ABD, yüzde 1,5 ile Rusya, yüzde 1 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 14 ile Mısır, yüzde 5,6 ile Katar oldu.