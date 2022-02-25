Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından birçok ülke, Moskova yönetiminin eylemini "egemen bir ülkeye saldırı" olarak niteleyerek kınarken Çin'in temkinli bir tavır izlemeyi tercih ettiği gözlendi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Rusya'ya ve Ukrayna'ya barış kapısını kapatmamaları, sorunu diyalog ve istişare yoluyla çözme yoluna geri dönmeleri çağrısı yaptı.

Sözcü Hua, Ukrayna meselesinin karmaşık bir geçmişi olduğu ve bugünkü tablonun çok sayıda faktörün birbirini etkilemesinin sonucu olarak ortaya çıktığını belirterek "Umarız ilgili taraflar barışa kapılarını kapatmaz, diyalog ve istişareyi sürdürerek gerilimin daha fazla yükselmesini önlerler" ifadelerini kullandı.

Hua'nın Rusya'nın eylemlerine ilişkin, "işgal", "saldırı" gibi ifadelerini kullanmaması, kınama anlamına gelecek bir yorumdan kaçınması dikkati çekti.

Pekin, müdahalenin ardından Rusya'nın eylemini doğrudan kınamayan az sayıdaki ülke arasında yer aldı.

Hua, "Çin durumu yakından izliyor. Bugün olanlar görmek istediğimiz şeyler değildi. Umarız, tüm taraflar diyalog ve istişareye döner, gerilimi azaltmak üzere adım atar" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'ye "kışkırtma" suçlaması

Çin'i Ukrayna konusundaki açıklamalarında, ABD'nin gerilimi kışkırtan bir tavır izlediğine yönelik eleştiriler yöneltmesi dikkati çekti.

ABD'yi Ukrayna çevresindeki sorunların 'asıl sorumlusu' olarak niteleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua, Washington yönetiminin Ukrayna'ya silah yollayarak gerilimi tırmandırdığını, panik yarattığını, hatta savaş olasılığını gündeme taşıdığını savundu.

Sözcü Hua, "ABD, NATO’nun beş genişleme dalgasına öncülük ederek Rusya’nın kapısına kadar geldiğinde, Rusya’da verdiği güvencelere karşın stratejik silahlarını buraya konuşlandırdığında, büyük bir ülkeyi köşeye sıkıştırdığında ortaya çıkabilecek sorunları hiç düşünmedi mi?" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki vatandaşlar için tahliye uçuşları düzenlenecek

Öte yandan, Pekin yönetimi, Ukrayna'daki yaklaşık 6 bin vatandaşını tahliye etmek için adım attı.

Kiev Büyükelçiliği, yayınladığı uyarıda, Çin vatandaşlarının ülkelerine dönüşü için tarifeli uçak seferleri düzenleneceğini bildirdi.

Ülkedeki güvenlik durumunun hızla kötüye gitmesi nedeniyle Çin vatandaşlarının ve işletmelerinin artan risklerle karşı karşıya bulunduğu belirtilen uyarıda, vatandaşlardan uçuşlar için gönüllü kaydolmalarını istedi.

Büyükelçiliğin verdiği bilgiye göre, Ukrayna'da büyük çoğunluğu Kiev, Lviv, Krakov, Odessa ve Sumı şehirlerinde yaşayan yaklaşık 6 bin Çin vatandaşı olduğu tahmin ediliyor.