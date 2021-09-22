Kendi ormanlarını yetiştiren Finlandiya kreşleri çocukların bağışıklık sistemini geliştirdi.

Finlandiya'da yapılan bir araştırmaya göre, küçük bir ormanın çalılıklarının yeşillikleri içinde sadece bir ay oynamak çocuğun bağışıklık sistemini değiştirmek için yeterli olabilir.

Kreş çalışanları çimlerle, orman bitkileriyle donattığı kreş bahçelerinde çocukların bunlarla sürekli temas halinde olmasını sağlayarak küçük çocukların bağırsaklarındaki ve derilerindeki mikrop çeşitliliğinin çok daha sağlıklı olmasını sağladı.

28 gün boyunca, dört kreşteki çocuklara haftada beş kez yeşillikli arka bahçelerinde oynamaları için zaman verildi.

Betonlar, çakıllar, plastik yüzeyler bulunan kreşlerdeki çocuklara kıyasla, yeşilleştirilmiş kreşlerdeki 3, 4 ve 5 yaşındaki çocuklar, artan T-hücreleri ve diğer önemli bağışıklık güçlenmesi belirtileri gösterdi.

Çimen ve yeşilliklerin gücü

Araştırmanın yayınlandığı 2020 yılında Helsinki Üniversitesi'nden çevre bilimci Marja Roslund, "Yeşillik alanda oynayan çocukların bağırsak mikrobiyotasının, her gün ormanı ziyaret eden çocukların bağırsak mikrobiyotasına benzer olduğunu bulduk" dedi.

Toprakta, çimenlerde ve ağaçlar arasında oynayan çocuklarda gammaproteobacteria adı verilen bir mikroptaki artışın, cildin bağışıklık savunmasını güçlendirdiği ve ayrıca kandaki yardımcı bağışıklık salgılarını artırdığı ve interlökin içeriğini azalttığı ortaya çıktı.

Helsinki Üniversitesi'nden çevre ekolojisti Aki Sinkkonen, "Çocukların su birikintilerinde oynaması ve organik toprak kazması en iyisi olurdu. Mikroplar üzerinde etki yaratmak için çocuklarımızı haftada beş kez doğaya çıkarabiliriz" dedi.

Çalışma Science Advances'te yayınlandı.