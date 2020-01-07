Brezilya'da yaşayan 52 yaşındaki Denise Vicentin, 2010 yılında cilt kanserine yakalandı.

Gittikçe büyüyen tümör nedeniyle bir gözünü ve etrafındaki cilt tabakasını kaybetti.

Yemekte zorluk çekiyor ve çenesindeki hasar nedeniyle konuşma bozukluğu çekiyordu.

[Fotoğraf: AFP]

Bilim insanları, Denise Vicentin'in yüzünü yeniden inşa etmek için çalışmalara başladı.

El yapımı bir protez alması teklif edildi. Ancak reddetti, çünkü prosedür çok pahalıya mal oluyordu.

2018 yılında Bayan Vicentin, Sao Paulo'daki Paulista Üniversitesi'nde daha ucuz ve alternatif bir tedavi geliştiren araştırma ekibine sevk edildi.

Bilim insanları, bir akıllı telefon kamerası ve 3D yazıcı kullanarak kadının yüzünü yeniden inşa etti.

[Fotoğraf: AFP]

Bir akıllı telefon kullanarak doktorlar, bilgisayarda üç boyutlu bir dijital model yapmak için Vicentin'in yüzünün farklı açılardan 15 fotoğrafını çekti.

Teknisyenler, silikon, reçine ve sentetik liflerden bir protezi 3D olarak yazdırdı.

Protezleri olabildiğince gerçekçi hale getirmek isteyen araştırmacılar, Vicentin cildine ve gözüne uyacak şekilde protezi boyadı.

[Fotoğraf: AFP]

Bayan Vicentin, aynadaki yansımasını gördüğünde sevinçle doktorlara sarıldı.

Kaynak: Daily Mail

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