ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gina Haspel’e Amerikan halkına 36 yıllık hizmetinden dolayı teşekkür edilerek, “Engelleri aştınız ve yeni nesil CIA görevlilerini güçlendirdiniz” denildi.

Paylaşıma eklenen açıklamasında da Haspel, teşkilattan gururlu bir şekilde ayrıldığını belirtti.

Birlikte başarılı işler gerçekleştirdiklerini, tehditlerin üstesinden geldiklerini ve geleceğe yatırım yaptıklarını söyledi.

Haspel'in ayrılması hakkında belli bir neden gösterilmedi.

16 Ocak’ta Axios haber portalı, Haspel’in aralık ayı başında Trump’ın kendine bağlı Kash Patel’i teşkilata ikinci adam olarak atamasına karşı çıkarak istifa ile tehdit ettiğini yazmıştı.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, 21 Mayıs 2018’den bu yana CIA Direktörlüğü görevini yürüten Haspel'in yerine teşkilatın başına 64 yaşındaki eski Rusya Büyükelçisi William J. Burns'ü aday gösterdiğini duyurmuştu.