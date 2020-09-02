Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleriyle tepki çeken hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisine 7 Ocak 2015'te saldırı düzenlendi.

Said ve Cherif Kouachi kardeşlerin açtığı ateşte 12 kişi öldü. Saldırıyı terör örgütü El Kaide üstlendi.

Ertesi gün Kouachi kardeşlere yakın bir isim, Amedy Coulibaly, Montrouge'da trafik ışıklarında bir polis memurunu öldürdü; bir sonraki gün ise Paris'te bir süpermarkette rehin aldığı kişilerden 4'ünü katletti.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu açıklayan Amedy Coulibaly ve iş birliği yaptığı 2 terörist de daha sonra etkisiz hale getirildi.

DEAŞ ise söz konusu saldırıların sorumluluğunu üstlenmedi.

14 kişi Paris'te yargılanıyor

Saldırılarda suç ortağı olduğu iddia edilen 2'si Türk kökenli 14 kişi Paris'te yargılanıyor.

COVID-19 salgını nedeniyle birkaç ay ertelenen mahkeme süreci 10 hafta devam edecek.

Sanıklar Paris Mahkemesi'nde düzenlenen özel oturumda ifade veriyor.

10 Kasım'a kadar sürecek davadaki duruşmalar, kamu yararı gözetilerek, arşivleme amacıyla filme alınıyor.